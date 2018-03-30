Как в Украине помочь больным сахарным диабетом

В Министерстве здравоохранения состоялось заседание Общественного Совета при Минздраве Украины на тему: "Пути улучшения помощи больным сахарным диабетом в Украине", сообщили УНИАН в пресс-центре Минздрава. В заседании Общественного Совета приняли участие заместители министра здравоохранения Зиновий Мытник и Виктор Рыбчук, народный депутат Украины Владимир Карпук, ведущие специалисты в отрасли эндокринологии, представители общественных организаций пациентов, больных сахарным диабетом.

Среди тем, которые обсудили участники заседания: роль общественных организаций в системе предоставления помощи больным сахарным диабетом и профилактика сахарного диабета; проект государственной программы предоставления медицинской помощи больным сахарным диабетом; недостатки системы обеспечения.

Открывая заседание, председатель Совета украинской диабетической федерации Валентина Очеретенко отметила, что впервые за много лет широкое представительство разных организаций, которые занимаются проблемами больных сахарным диабетом, собралось в стенах министерства. Именно этот факт, отметила она, вселяет оптимизм и надежду, что государство наконец повернется лицом к больным.

По словам Очеретенко, на сегодня главным достижением работы общественных организаций является то, что о такой беде, как диабет, заговорили в обществе. Наибольшей же проблемой стала разрозненность общественных организаций та нескоординированность действий в достижении главной цели - защите прав пациента.

Президент Украинского диабетического союза Павлина Калиниченко, в свою очередь, отметила, что общественные организации не должны перебирать на себя функции лечебных заведений. Вместе с тем, могут играть большую просветительскую роль. Она подчеркнула, что общественные организации открыты к сотрудничеству с государственными органами власти.

По мнению участников заседания, среди проблем, характерных сегодня для всех без исключения областей Украины, есть неэффективная система обеспечения больных лекарственными средствами. Об этом говорила президент Международной диабетической ассоциации Людмила Петренко. "Невзирая на ежегодное увеличение финансирования, нынешняя система является неэффективной и нуждается в реформировании", - подчеркнула она. Людмила Петренко раскритиковала блокировку тендерных процедур на местах. Это поставило под угрозу жизни тысяч больных. Для решения озвученных проблем, считает Петренко, крайне необходимо принятие законов „О защите прав пациента", „О медицинском страховании" и внесение изменений к действующему законодательству, которым регламентируется процесс тендерных закупок. Чрезвычайно остро стоит проблема ценового контроля над лекарственными препаратами первой необходимости.

Президент Украинской диабетической федерации Богдан Бенюк предложил на парламентском телеканале "Совет" положить начало медико-просветительским программам, которые бы решили проблему информирования общества как о проблемах больных сахарным диабетом, так и о других опасных заболеваниях. По его мнению, Министерство здравоохранения, как государственный орган, который непосредственно координирует деятельность медицинской отрасли, должен взять на себя инициативу в воплощении в жизнь этого проекта.

Особенная обеспокоенность у некоторых общественных организаций вызывает идея перехода к адресной денежной помощи инсулинозависимым гражданам. Ведь часть пациентов может стать заложником неосведомленности в вопросе выбора того или другого препарата, или же нецелевого использования выделенных средств.

Подбивая итоги заседания, заместитель министра здравоохранения Зиновий Мытник и народный депутат Верховной Рады Украины, представитель профильного парламентского комитета Владимир Карпук заверили собравшихся, что все предложения и мнения общественных организаций будут учтены и не останутся вне поля зрения Минздрава.

Чрезвычайно важной новостью для общественных организаций стала идея создания общеукраинского эндокринологического центра вроде действующего "Центра рака". Председатель Общественного Совета при Минздраве Олег Мусий отметил, что функционирование такого центра позволило бы преодолеть проблему разрозненности деятельности эндокринологических служб, подчиненных разным государственным органам. По мнению председателя Общественного Совета, общеукраинский центр, который будет заботиться проблемами больных сахарным диабетом, позволит поднять на новый уровень качество медицинской помощи инсулинозависимым гражданам.