За две недели из зоны АТО эвакуировано более 1,8 тыс. детей - Минсоцполитики

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, из Донецкой области эвакуировано всего 1664 ребенка, из Луганской 144 ребенка.

Дети, в соответствии с их потребностями и условиями пребывания, перевезены в различные учреждения, учреждения оздоровления и отдыха, общеобразовательные учреждения.

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В Минсоцполитики есть информация о координаторах в регионах по вопросам перевозки детей из Донецкой и Луганской областей и их временном размещении в пригодных для этого помещениях. А также учреждениях, заведениях оздоровления и отдыха, общеобразовательных учреждениях (всего 275, из которых 156 учреждений системы образования, 48 учреждений системы здравоохранения, 37 учреждений системы Минсоцполитики и 34 учреждения оздоровления и отдыха), в которых могут быть размещены 15 тыс. 176 детей.

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В пресс-службе отмечают, что все, кто занимается перевозкой детей из зоны конфликта в безопасные регионы, могут получить эту информацию в Департаменте защиты прав детей и усыновления Минсоцполитики по телефонам: (044) 278-58-51, (044) 278-52 -95, указав количество детей, откуда их планируется перевезти и желаемый регион.