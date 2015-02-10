Украина получила от ЮНИСЕФ очередной транш медицинской гуманитарной помощи

10:11, 10 февраля 2015
Страна
208

Министерство здравоохранения Украины получило гуманитарную помощь от Детского фонда Организации Объединенных Наций в Украине (ЮНИСЕФ) на общую сумму почти 1 млн 800 тыс. грн

REUTERS

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, очередной транш гуманитарной помощи от международных организаций содержит 44 медицинских наборы (basic kit) для неотложной помощи, в состав которого входят лекарства и изделия медицинского назначения. Один такой набор позволяет оказывать помощь 1 тыс. человек в течение трех месяцев.

Читайте такжеУкраина получила от ВОЗ и ООН транш гуманитарной помощи для медицинской отрасли

ЮНИСЕФ также передал Украине 90 наборов для оказания акушерско-гинекологической помощи. Акушерский комплект содержит основные лекарственные средства, хирургические инструменты, шовный материал, расходные материалы и самые необходимые медикаменты: анальгетики, противовоспалительные, антибактериальные, растворы для инфузий, а также базовое стерилизационное и реанимационное оборудование для медицинских учреждений. Один такой акушерский комплект соответствует основным требованиям и предназначен для принятия около 50 нормальных неосложненных родов, отметили в Минздраве.

Общая стоимость наборов, предназначенных для оперативных вмешательств и проведения реанимационных мероприятий для матерей и новорожденных, составляет более 1 млн 425 тыс. грн.

Гуманитарный груз направят в Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую и Харьковскую области, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря министр здравоохранения Александр Квиташвили заявлял, что Украина за последние месяцы получила медицинской гуманитарной помощи на сумму более 40 млн грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter