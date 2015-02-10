Украина получила от ЮНИСЕФ очередной транш медицинской гуманитарной помощи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, очередной транш гуманитарной помощи от международных организаций содержит 44 медицинских наборы (basic kit) для неотложной помощи, в состав которого входят лекарства и изделия медицинского назначения. Один такой набор позволяет оказывать помощь 1 тыс. человек в течение трех месяцев.

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ЮНИСЕФ также передал Украине 90 наборов для оказания акушерско-гинекологической помощи. Акушерский комплект содержит основные лекарственные средства, хирургические инструменты, шовный материал, расходные материалы и самые необходимые медикаменты: анальгетики, противовоспалительные, антибактериальные, растворы для инфузий, а также базовое стерилизационное и реанимационное оборудование для медицинских учреждений. Один такой акушерский комплект соответствует основным требованиям и предназначен для принятия около 50 нормальных неосложненных родов, отметили в Минздраве.

Общая стоимость наборов, предназначенных для оперативных вмешательств и проведения реанимационных мероприятий для матерей и новорожденных, составляет более 1 млн 425 тыс. грн.

Гуманитарный груз направят в Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую и Харьковскую области, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря министр здравоохранения Александр Квиташвили заявлял, что Украина за последние месяцы получила медицинской гуманитарной помощи на сумму более 40 млн грн.