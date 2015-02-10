Как уберечься от травм в гололед

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении ГСЧС.

В частности, чтобы уменьшить риск травмирований при гололедице, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям советуют использовать «ледоступы», брать с собой трости с резиновым наконечником или шипом; женщинам не стоит надевать сапоги на высоких каблукам, а беременным и людям преклонного возраста лучше в такие дни не выходить на улицу.

Также в ГСЧС советуют во время гололедицы ходить медленно, не держать руки в карманах и избегать прогулок рядом с проезжей частью.