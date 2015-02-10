Кабмин одобрил привлечение кредита Всемирного банка на развитие медицины

«Признать целесообразным привлечение кредита от Международного банка реконструкции и развития для реализации проекта «Улучшение медицинских услуг для населения» в размере 215 млн долл. США», - говорится в распоряжении.

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Как сообщал УНИАН, с 2011 года в Украине проводился «пилотный» проект по реформированию системы здравоохранения. В рамках медицинской реформы предусматривались изменения в работе первичной медицины, экстренной медицины, внедрение медицинского страхования, сокращение количества медучреждений и открытие амбулаторий семейной медицины. «Пилотными» регионами по внедрению реформ в здравоохранении являлись Винницкая, Днепропетровская, Донецкая области и г. Киев.

23 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приняла закон о введении моратория на ликвидацию заведений здравоохранения и сокращение работников этих заведений.

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Данным законом вводится мораторий на ликвидацию больниц, поликлиник, амбулаторий фельдшерско-акушерских пунктов (в том числе тех, что расположены на территории сельских и поселковых советов) и других медицинских заведений государственной и коммунальной формы собственности.

В сентябре 2014 года в Минздраве предложили увеличить с четырех до семи количество регионов, которые принимают участие в «пилотном» проекте по реформированию системы здравоохранения, а также продлить реализацию этой реформы до 31 декабря 2016 года.

В середине января 2015 года в Минздраве заявили, что начатая реформа здравоохранения будет продолжена, поскольку она является «успешной».