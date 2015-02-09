Детский омбудсмен призвал международные миссии посодействовать безопасной эвакуации семей с детьми

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга.

"Когда мы ехали в субботу, где должен был работать коридор, то машина обстреливалась со стороны ДНР. То есть мы видели, как взрываются рядом с машиной снаряды. Поэтому еще раз обращаюсь к международным гуманитарным организациям и миссиям: нужно все сделать, чтобы дать возможность безопасного вывоза семей с детьми... Мы все должны сделать, чтобы не только безопасно эвакуировать. А второе - все должны понять, что это добровольная эвакуация. Ни одна семья, ни один ребенок не были вывезены под принуждением", - подчеркнул он.

Уполномоченный президента Украины по урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко подчеркнула, что с 28 января с Донбасса удалось эвакуировать более 5 тыс. человек, еще около 1 тыс. человек зарегистрировались как выехавшие самостоятельно.

"Более 5 тыс. человек удалось вывезти именно нашей Службе по чрезвычайным ситуациям, но около тысячи человек так же зарегистрировались как выехавшие сами", - сказала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, ранее Кулеба и Геращенко попросили международные миссии помочь Украине в вопросах создания гуманитарных коридоров для вывоза людей из районов Донбасса, где усилились боевые действия между российско-террористическими войсками и украинскими бойцами.

Представители президента подчеркнули, что Украина нуждается в более активной поддержке со стороны международного сообщества в вопросе вывоза гражданского населения из зоны боевых действий и помощи в решении проблем переселенцев, в первую очередь, семей с детьми.