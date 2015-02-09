При фарингите помогут ингаляции

13:24, 09 февраля 2015
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При фарингите очень действенную помощь оказывают масляные ингаляции

Фото: УНИАН

Для процедуры подойдут оливковое, персиковое, ментоловые масла, а также масло лепестков розы. 

Рецепт 1 

Требуется: 10 капель любого масла, 200 мл воды. 

Приготовление. Масло растворить в горячей воде. 

Применение. Дышат над паром 5-10 мин 2 раза в день. 

Рецепт 2 

Для ингаляций можно дома самим изготовить средство, благоприятный эффект которого в несколько раз будет превосходить эффект обычных масел. 

Требуется: 50 г прополиса, 100 мл персикового (можно оливкового) масла. 

Приготовление. Прополис мелко нарезать, залить маслом, настоять в течение 1 недели в теплом месте, периодически встряхивая смесь, затем процедить. 

Применение. Использовать для ингаляций. 

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