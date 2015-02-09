При фарингите помогут ингаляции
13:24, 09 февраля 2015Страна
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При фарингите очень действенную помощь оказывают масляные ингаляции
Средство для ингаляций можно и в домашних условиях
Фото: УНИАН
Для процедуры подойдут оливковое, персиковое, ментоловые масла, а также масло лепестков розы.
Рецепт 1
Требуется: 10 капель любого масла, 200 мл воды.
Приготовление. Масло растворить в горячей воде.
Применение. Дышат над паром 5-10 мин 2 раза в день.
Рецепт 2
Для ингаляций можно дома самим изготовить средство, благоприятный эффект которого в несколько раз будет превосходить эффект обычных масел.
Требуется: 50 г прополиса, 100 мл персикового (можно оливкового) масла.
Приготовление. Прополис мелко нарезать, залить маслом, настоять в течение 1 недели в теплом месте, периодически встряхивая смесь, затем процедить.
Применение. Использовать для ингаляций.
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