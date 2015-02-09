При фарингите помогут ингаляции

Для процедуры подойдут оливковое, персиковое, ментоловые масла, а также масло лепестков розы.

Рецепт 1

Требуется: 10 капель любого масла, 200 мл воды.

Приготовление. Масло растворить в горячей воде.

Применение. Дышат над паром 5-10 мин 2 раза в день.

Рецепт 2

Для ингаляций можно дома самим изготовить средство, благоприятный эффект которого в несколько раз будет превосходить эффект обычных масел.

Требуется: 50 г прополиса, 100 мл персикового (можно оливкового) масла.

Приготовление. Прополис мелко нарезать, залить маслом, настоять в течение 1 недели в теплом месте, периодически встряхивая смесь, затем процедить.

Применение. Использовать для ингаляций.