В Киеве растет уровень заболеваемости детей коклюшем.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный иммунолог Киева Федор Лапий.

По его словам, это может быть обусловлено низким уровнем охвата вакцинации против этой инфекционной болезни.

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«Точных данных о количестве нет. Но детские врачи сообщают, что за последние две недели в приемные отделения доставляют много детей, имеющих клинику, сходную с коклюшем. Этот диагноз нуждается еще в лабораторном подтверждении», - отметил Лапий.

*** Ежегодно в мире регистрируется около 50 млн случаев заболевания коклюшем и около 300 тыс. смертей от этого заболевания в развивающихся странах. Летальность от коклюша в таких странах достигает 4%.

Уровень заболеваемости остается на высоком уровне с тенденцией к росту.

Возбудителем коклюша является бактерия Bordetella pertussis, открытая в 1906 г.

В результате частых и длительных нападений кашля, а также расстройства кровообращения в легких нарушается легочная вентиляция, которая приводит к гипоксемии и гипоксии. В развитии последней, очевидно, важную роль играет поражение сосудов коклюшным эндотоксином (нарушение проницаемости капиллярных стенок). Такие явления со стороны нервной системы, как судороги, связаны с расстройством кровообращения в головном мозге и гипоксемией, обусловленной нарушением вентиляции легких. Недостаточное снабжение тканей кислородом, нарушение окислительных процессов приводит к развитию ацидоза. Гипоксия и ацидоз, в свою очередь, усиливают нарушение функций нервной системы.

Во время коклюша у детей, особенно первого года жизни, снижается неспецифическая резистентность организма, развиваются расстройство пищеварения и гиповитаминоз, что может привести к обострению и генерализации многих инфекций, в том числе туберкулезной.