Кому полезен изюм?

В "ультрафиолетовой" сладости сохраняется до 80 процентов летних витаминов.

Откуда ранней весной взять витамины и микроэлементы для укрепления иммунитета? В начале марта всегда наблюдается их дефицит, из-за чего организм ослабевает. А допускать этого нельзя. Инфекции не дремлют, вокруг бушует грипп и прочая зараза. Не допустить "пробоя" можно с помощью изюма. Он буквально консервирует в себе летние витамины (сохраняются на 70-80%) и микроэлементы (сохраняются на 100%), которыми богат виноград.

Изюм будет полезен тем, кто:

- хочет укрепить иммунитет. В изюме содержатся вещества-антиоксиданты, в частности олеаноловая кислота. Благодаря ей клетки не разрушаются под действием свободных радикалов, которые нас непрерывно атакуют, а значит, становится крепче весь организм;

- раздражителен, страдает бессонницей, часто жалуется на плохое настроение. Благодаря витаминам В1, В2 и В5, которые сохраняются в изюме, и микроэлементу магнию налаживается работа нервной системы, человек успокаивается, у него улучшается сон;

- страдает остеохондрозом, остеопорозом. В сморщенных ягодах содержится редкий микроэлемент бор, без которого невозможно нормальное усвоение кальция - основного строительного элемента костей;

- болен анемией. Изюм - один из лучших источников железа - микроэлемента, который входит в состав гемоглобина - главного компонента красных кровяных телец.

Противопоказания Не рекомендуется употреблять изюм при ожирении, острой сердечной недостаточности, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, сахарном диабете.

Народные рецепты

1. Напиток из овса и изюма. Полезен всем, у кого ослабленное здоровье. Для его приготовления возьмите полстакана изюма и 1,5 стакана овса. Переберите и промойте их, залейте 1,5 л холодной воды, доведите смесь до кипения и настаивайте под крышкой 3-4 часа при температуре, близкой к кипению. Отвар процедите, подавайте теплым, добавив в него перед употреблением 1 ст. л. меда и сок половины лимона. Курс - 10 дней.

2. Отвар изюма с луковым соком. Применяется в народной медицине как средство при кашле, охриплости. Для его приготовления залейте 100 г изюма стаканом кипятка и настаивайте 10 минут, после чего отожмите, процедите и смешайте со столовой ложкой лукового сока. Пейте по 1/2 стакана 3 раза в день до тех пор, пока кашель не уменьшится.

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