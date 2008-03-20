Коллектив Октябрьской больницы Киева объявит забастовку

Коллектив Центральной городской клинической больницы Киева (прежней Октябрьской больницы) предупреждает о возможном прекращении работы в знак протеста против строительства на территории больничного учреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции глава комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения Ольга БОГОМОЛЕЦ.

«Если в течение двух недель не будут приняты меры по прекращению строительства, будет проведена забастовка. Сейчас мы делаем только предупреждение. Никто из врачей, и я в первую очередь, не хотим бастовать, потому что врачи пришли в этот мир, чтобы выполнить свое назначение – лечить людей, но если врачам не дают возможности выполнять свое назначение и власти не могут ее (больницу – УНИАН) защитить, то они будут защищать себя сами», - сказала О.БОГОМОЛЕЦ.

Она отметила, что врачи будут вынуждены прибегнуть к забастовке. О.БОГОМОЛЕЦ также подчеркнула, что будут бастовать все отделения, кроме реанимационного.

«Врачи будут вынуждены помимо своего желания, находясь на своем рабочем месте, бастовать и не общаться с пациентами. Это будет относиться к тем пациентам, которые не находятся в реанимационном отделении, оно будет работать», - отметила она.

Кроме того, О.БОГОМОЛЕЦ сообщила, что 30 марта в 13.00 проведет в мемориальном парке им. академика Богомольца, который находится на территории строительства, свой авторский концерт в знак протеста против незаконного строительства.

Она отметила, что приглашает на концерт всех киевлян, которые выступают не только против застройки территории Октябрьской больницы, но и территорий всех парков, и вообще против незаконных строительств в столице.

О.БОГОМОЛЕЦ сообщила, что, как глава комиссии Киевсовета не может содействовать решению вопроса об отмене застройки территории указанной больницы, поскольку, по ее словам, подача соответствующего проекта решения на заседание сессии «просто заморожено». Ее многократные обращения к секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ по поводу этого строительства остаются без ответа, добавила она.

Присутствовавшая на пресс-конференции юрист, занимающаяся вопросами застройки территории Октябрьской больницы, Марина СОЛОВЬЕВА отметила, что решение Киевсовета о выделении более 2 га земле на территории больничного учреждения принято с многочисленными нарушениями. В частности, без получения согласия больницы на выделение земли под отмеченное строительство, не было изменено целевое назначение земельного участка (это земля рекреационного назначения).

Кроме того, по словам юриста, на территории больничных учреждений не допускается строительство сооружений, функционально с ними не связанных, а на рекреационной территории вообще невозможно строительство.

М.СОЛОВЬЕВА также заявила, что не была проведена комплексная государственная экспертиза этого строительства.

В свою очередь, главный врач Октябрьской больницы Алексей ВОЛЫК подчеркнул, что если строительство продолжится, корпуса больницы вообще будут разрушены из-за возможных сдвигов. По его информации, в 7-й корпусе больницы уже пошли трещины в результате сдвига почвы на склоне с момента начала строительных работ.

Он также отметил, что офисный центр, который планируется возвести, нарушает все санитарные нормы строительства, поскольку должен быть расположен на расстоянии не менее 30-40 м от корпусов, где проводятся многочисленные операции, в частности, операции на органах слуха и зрения. В действительности же это расстояние составляет около 5 метров.

Участвовавшие в пресс-конференции сообщили, что сегодня в 4.30 около 30 человек в черной одежде, несмотря на сопротивление пикетчиков, прошли на территорию строительства, вручную переставили автомобили, которые стояли у строительного ограждения, и обеспечили проезд строительной техники, благодаря чему строительство продолжается, а представители правоохранительных структур выступают на стороне застройщика.

При этом О.БОГОМОЛЕЦ сообщила, что начальник столичной милиции Виталий ЯРЕМА заявил о решении прокуратуры выступать именно на стороне застройщика (компаний «Житлобуд» и «Проминдустрия»).