Как вернуть себе пышные волосы

Придерживаясь несложных советов, можно в домашних условиях с помощью доступных и недорогих средств задержать процесс облысения или совсем остановить его.

Совет первый - втирайте в кожу головы средства, которые содержат эстрогены (женские половые гормоны), они будут способствовать укреплению волос. Женские гормоны производятся не только в организме людей или животных. Некоторые растения также способны синтезировать аналоги этих гормонов - фитогормоны. К таким растениям принадлежат: хмель, солодка, шалфей, клевер, донник, и другие.

Наивысшую активность имеют первые три растения. В сочетании с растениями, которые имеют антисептические, сосудорасширяющие и стимулирующие свойства, они способны не только приостановить процесс облысения. Тонкие волосы опять станут крепкими и здоровыми.

Питательный лосьон:

Хмель (шишки) - 40 г

Крапива двудомная (листья) - 20 г

Солодка (корень) - 10 г

Шалфей (листья) - 20 г

Перец стручковый жгучий (плоды) - 10 г

Масло касторовое - 30 мл

Скипидар очищенный - 20 мл

Чемеричная вода - 50 мл

Для приготовления лосьона высушенные и измельченные растения заливают 1 л 70-процентного спирта, настаивают на протяжении двух недель в темном месте, периодически взбалтывая. Потом процеживают и переливают в бутылку из темного стекла. К настойке добавляют касторовое масло, скипидар, чемеричную воду (она продается в аптеке) и на протяжении нескольких минут взбалтывают бутылку до образования однородной эмульсии.

Полученное средство ежедневно раз в день наносят ватным тампоном на кожу головы, втирая масажирующими движениями на протяжении 5 минут. Перед применением лосьон встряхивают. Курс лечения - от одного до шести месяцев.

Поскольку андрогенное облысение является быстрее естественным процессом, а не патологией, то через некоторое время после прекращения использования лосьона волосы опять начнут слабеть. Потому его постоянно нужно поддерживать 1-2-месячными курсами лечения, устраивая между ними такой же длительности перерыва.

Совет второй - пейте чай из листьев облепихи. Высушенные листья заливают кипятком (2-5 г листья на стакан), кипятят на слабом огне 5 минут, настаивают 15-20 минут, процеживают. Пьют горячим с медом по стакану 2-3 разы в день.

Полезная также овсяная настойка: стакан зерен заливают тремя стаканами воды, нагревают до кипения, проваривают 15 минут, охлаждают и процеживают. Употребляют 2-3 раза в день по 1 стакану.

Совет третий - нужно массажировать голову 2-3 раза в день массажной щеткой на протяжении трех минут в направлении от периферии к макушке.