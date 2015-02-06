Штаб Ахметова открыл пункты выдачи помощи в Красноармейске и Станице Луганской

Сегодня, 6 февраля, Гуманитарный штаб Рината Ахметова начал выдавать благотворительную помощь в Красноармейске Донецкой области и в Станице Луганской Луганской области. Помощь могут получить переселенцы и эвакуированные из городов на линии огня льготных категорий, утвержденных Гуманитарным штабом.

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По обращению Красноармейской городской организации Общества Красного Креста Украины, Гуманитарный штаб Ахметова доставил в Красноармейск 1 500 продуктовых наборов для переселенцев. 1 000 продуктовых наборов будет роздана переселенцам из зоны АТО, которые уже зарегистрировались в установленном порядке, и еще 500 наборов – для эвакуированных мирных жителей из населенных пунктов на линии огня: Авдеевки, Песок, Очеретино.

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«По состоянию на конец января, в Красноармейском районе находится почти 15 000 вынужденных переселенцев, 944 из которых – дети. В последнее время к нам переезжают переселенцы из Авдеевки, Песок, Очеретино, из-за усилившихся боевых действий, - комментирует ситуацию руководитель Красноармейской городской организации Красного Креста, Людмила Полтавченко. – На данный момент, потребность в продуктовых наборах составляет 6 000 единиц. Сегодня переселенцы уже начали получать помощь. Мы благодарны Гуманитарному штабу Рината Ахметова за предоставленную благотворительную помощь и готовность поддерживать переселенцев в сложившейся ситуации».

До конца февраля Гуманитарный штаб Ахметова доставит в Красноармейск весь необходимый объем благотворительной помощи, запрашиваемый Красным Крестом для переселенцев.

В Красноармейске помощь можно получить в пункте выдачи по адресу: ул. Социалистическая, 22, Управление социальной защиты населения (Тер. центр).

Обращаем внимание, что сегодня, 6 февраля, только один день, гуманитарная помощь будет выдаваться в Центре реабилитации для детей инвалидов. Уже с завтрашнего дня помощь можно получить в пункте выдачи.

График работы пункта: с 8:00 до 16:00, с понедельника по пятницу.

С 6 февраля начал свою работу пункт выдачи гуманитарной помощи Штаба Ахметова в Станице Луганской.

Помощь можно получить по адресу: ул. Строителей, 32, ЦСМ.

Планируется, что пункт будет работать по следующему графику: с 9:00 до 12:00, понедельник – пятница. В случае обострения ситуации в городе, график работы пункта может быть изменен, в связи с угрозой безопасности мирных жителей и волонтеров.

Информацию о работе пунктов выдачи гумманитарной помощи в этих городах можно получить по телефону горячей линии Штаба 0 800 509 001 или по электронной почте helpdonbass@fdu.org.ua