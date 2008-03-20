Украина и Швейцария подписали соглашение о сотрудничестве

На днях заместитель министра здравоохранения Василий Лазоришинец и директор Швейцарского бюро сотрудничества в Украине Уэли Мюллер подписали соглашение, относительно улучшения - на протяжении 2008-2010 годов - качества, доступности профилактических и лечебных услуг охраны матери и ребенка. Об этом УНИАН сообщили в МОЗ Украины.

Василий Лазоришинец поблагодарил швейцарских коллег за многолетнее плодотворное сотрудничество и подчеркнул, что их деятельность будет способствовать уменьшению смертности новорожденных в Украине, разработке определенных стандартов медицинской помощи матери и ребенке и реально поможет улучшить ситуацию в отдаленных регионах страны.

Украино-швейцарское сотрудничество началось еще в 1997 году. За это время на улучшение здоровья матерей и детей было выделено почти 12 млн. швейцарских франков (7,7 млн. евро).

Новая фаза Программы, которая стартовала после подписания документов, будет посвящена распространению и адаптации достижений предыдущих этапов. Программа будет внедряться в выбранных зарубежными партнерами районах Ивано-Франковской, Волынской, Винницкой, Донецкой областей и АР Крым.

Главным исполнителем Программы является Швейцарский центр международного здравоохранения, который будет вовлекать во внедрение Украинский фонд "Благополучия детей", специалистов ВОЗ, Министерства здравоохранения на национальном и областном уровнях, ведущих отечественных экспертов.

Донором Украино-швейцарской Программы "Здоровье матери и ребенка 2008-2010 гг" является Дирекция по вопросам развития и сотрудничества Швейцарии, которая представлена в Украине Швейцарским бюро развития и сотрудничества.