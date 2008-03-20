Что такое скрытая гипогликемия у детей?

Бывает, ребенок не поест своевременно, а инсулина в организме есть много, тогда резко снижается уровень сахара в крови и наступает кислородное голодание, к которому особенно чувствительные клетки мозга. Такое состояние называется гипогликемией. Скрытая гликемия у детей опасна тем, что может повлечь ряд невротичных нарушений. Дети становятся неуправляемыми, агрессивными, может быть задержка умственного развития. На фоне гипогликемии возможно развитие многих заболеваний, в частности хронической усталости, депрессии, аллергии, нарушения пищеварения, наркомании, алкоголизма, привычка курения, асоциального поведения.