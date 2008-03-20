Если кушать много сладкого...

Здесь уместно высказывание Парацельса: "Все является ядом, и все является лекарством. Только доза делает вещество и ядом, и лекарством". Когда человек употребляет избыток сладкого, то поджелудочная железа вынуждена усиленно работать, производя большее количество гормона инсулина, чтобы уменьшить (нормализовать) уровень сахара в крови и помочь ему дойти до каждой клетки. Такая длительная стимуляция истощает этот орган, и его способность производить естественный инсулин ухудшается, то есть развивается сахарный диабет, и приходится вводить инсулины.

Но если сладкая пища непрерывно поступает в организм, то и этот инсулин не может помочь усвоению глюкозы. Тогда печень сгущает ее в капельки жира, которые изо дня в день откладываются по всему телу. Так нарастает ожирение, которое, в свою очередь, является риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Ученые исследовали: в тех странах, где уровень смертности от болезней сердца и сосудов наивысший (285 на 100000 население), сахара (рафинированного) употребляют в среднем 118-136 г в сутки, где самый низкий (28 на 100000) - 36 г (желтого, нерафинированного).