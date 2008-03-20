Профилактика болезней и омоложение организма с помощью дыхания

Для этого дыхательные процедуры лучше всего следует выполнять во время утренней зарядки, то есть сразу после сна. Ее цель - очистка организма от шлаков, которые накапливаются в клетках на протяжении ночи, улучшение кровообращения, повышение тонуса организма.

Следовательно, утреннюю зарядку следует начинать с дыхательной гимнастики. Она заключается в глубоком дыхании с перемещением диафрагмы на 3-4 см. Хотя в акте дыхания принимают участие реберные мышцы, но диафрагма считается главной дыхательной мышцой. Она разделяет грудную и брюшную полости, имеет куполообразную форму, действует как поршень насоса. Диафрагма сжимает, массажирует печень, селезенку, кишечник и другие органы брюшной полости. Вследствие этого диафрагма ликвидирует застой, облегчает выход желчи в тонкую кишку, улучшает кровообращение органов брюшной полости, а значит, и их функции. Сжимая все кровеносные и лимфатические сосуды, диафрагма опустошает венозную систему и выталкивает кровь и лимфу вверх в грудную клетку. Следовательно, диафрагма действует, как второе венозное сердце.