Украинские медицинские вузы вошли в рейтинг University Web Ranking 2015

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в этом году в него попали 132 вуза Украины. Практически все высшие медицинские (фармацевтическое) учебные заведения Украины ІV уровня аккредитации вошли в рейтинг.

Рейтинг построен на алгоритме, который охватывает три беспристрастных и независимых веб-показателя вузоа в нескольких различных поисковых системах - Google Page Rank, Alexa Traffic Rank, Majestic Seo Referring Domains, Majestic Seo Citation Flow, Majestic Seo Trust Flow.

Точная формула, используемая для агрегирования веб-метрик не раскрывается из соображений охраны права собственности и с целью минимизации попыток манипулирования со стороны университетских веб-мастеров. Целью веб-рейтинга являются оценки популярности сайтов учебных заведений среди мировой интернет-аудитории. Он призван помочь иностранным студентам и академическому сообществу понять насколько популярен тот или иной университет или колледж в зарубежной стране.

Рейтинговая таблица ВМ(Ф)НЗ Украины

UNIVERSITIES IN UKRAINE by 2015 University Web Ranking

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького - 23 место.

Тернопольский государственный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского - 24 место.

Буковинский государственный медицинский университет - 27 место.

Одесский национальный медицинский университет - 46 место.

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца - 55 место.

Львовский национальный медицинский университет им. Д. Галицкого - 57 место.

Крымский государственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского - 62 место.

Запорожский государственный медицинский университет - 72 место.

Ивано-Франковский национальный медицинский университет - 80 место.

Харьковский национальный медицинский университет - 85 место.

Национальный фармацевтический университет - 87 место.

Харьковская медицинская академия последипломного образования - 100 место.

Днепропетровская государственная медицинская академия - 108 место.

Винницкий национальный медицинский университет им. М. И. Пирогова - 109 место.

Луганский государственный медицинский университет - 124 место.