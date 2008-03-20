Здоровое сердце нуждается в регулярной порции рыбы

Жирная кислота омега-3 может принести значительную пользу сердечно-сосудистой системе, особенно для пациентов с диагнозом болезни коронарной артерии. Лучшие источники docosahexaenoic кислоты /DHA/ и eicosapentaenoic кислоты /EPA/, основных компонентов кислоты омеги-3, - сельдь, макрель, лосось и тунец. Морские водоросли также могут обеспечить защиту сердечной функции, говорят медики Американского института сердца в Канзасе, изучившие свойства жирных кислот среди 32 тыс. человек.

Регулярное потребление рыбы позволило сократить сердечно-сосудистую дисфункцию на 19-45 процентов, понизить уровни триглицеридов на 20-50%. По словам кардиологов, необходимое количество омеги-3для здоровых людей должно составлять, по крайней мере, 500 миллиграммов в день, а для сердечников - приблизительно один грамм ежедневно.