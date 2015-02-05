Под Киевом создается тренировочная база для врачей по тактической медицине

Передовая группа "Первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМГ) им. Н.Пирогова" организует в санатории "Пуща Озерная" под Киевом учебно-тренировочную базу для врачей, где будут обучать тактической медицине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщили председатель наблюдательного совета ПДМГ Геннадий Друзенко и командир ПДМГ, врач Максим Цыганок.

По словам организаторов, они вернулись из зоны АТО, где есть определенные проблемы с медицинскими специалистами. "Нехватка соответствующих узких специалистов: нейрохирургов, сосудистых хирургов, травматологов. Этих людей не хватает как в больницах, так и в некоторых подразделениях военной медицины", - отметил Цыганок, добавив, что ПДМГ будет проводить набор таких специалистов для следующих миссий в зону АТО.

В свою очередь Друзенко уточнил, что это уже будет вторая миссия. "Сейчас мы приехали с востока, передовая группа. Несколько человек выехали для того, чтобы на месте сделать рекогносцировку, посмотреть, где будет базироваться госпиталь, и завтра-послезавтра (миссия) отправится в сектор "Ц", где будет распространять как военную медицину, так и гражданскую", - сказал он.

Во второй миссии будут 32 человека. Как сказал Цыганок, их главное задание - "сделать наше постоянное присутствие, то есть приехал один состав, через месяц сразу его сменил другой, сделать постоянную ротацию".

Сегодня в санатории «Пуща Озерная» состоится символическая передача ключей от корпуса санатория медикам-добровольцам. Также будут представлены передвижные операционные автомобили, другая медицинская техника.

Справка УНИАН. ПДМГ им. Пирогова создан добровольцами-медиками при поддержке Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министерства обороны, Министерства здравоохранения и других ведомств. Основным заданием является усиление существующих медицинских подразделений сил АТО. 15 декабря 2014 был отправлен передовой отряд ПДМГ в сектор «Б». За 13 дней первой миссии медицинскую помощь получили 159 человек (как военнослужащие, так и гражданское население).