В Киеве начала работу экспертная миссия по внедрению Международных медико-санитарных правил

Об этом УНИАН сообщили в МинздравеЕ Украины.

В ходе заседания заместитель Министра Наталья Лисневская отметила, что сегодня Украина стоит перед вызовами, на которые должна реагировать Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины, и добавила, что «Украина сейчас находится в состоянии реформ. Они необходимы, чтобы каждый государственный орган мог быстро и качественно реагировать на чрезвычайные ситуации».

«Надеюсь, что сегодняшняя дружеское сотрудничество принесет свои плоды, и за три дня сотрудничества мы получим те результаты, которых ожидаем», - подчеркнула заместитель Министра.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Литвы Лорета Азоклин рассказала об опыте европейской системы здравоохранения, а также роли и обязанности главных органов, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор.

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Инструмент технической помощи и обмена информацией (TAIEX) - инструмент Генерального директората по расширению Европейской Комиссии. TAIEX помогает странам в процессе приближения, применения и реализации законодательства ЕС.

Главные задачи TAIEX:

• оказание краткосрочной технической помощи и советов относительно внедрения законодательства ЕС в национальное законодательство стран-бенефициаров и относительно соответствующего управления, имплементации и внедрения такого законодательства

• техническое обучение и предварительная помощь партнерам и заинтересованным лицам стран-бенефициаров

• информационное посредничество, которое предполагает сбор информации и ее доступность

• предоставление инструментов баз данных для упрощения и мониторинга прогресса в приближении и определение потребностей в технической помощи