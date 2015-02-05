Признаки "опасной" родинки

Все родинки только кажутся одинаковыми, на самом деле есть признаки, по которым можно отличить доброкачественное кожное образование от злокачественного.

Например, поводом обратиться к врачу является ситуация, когда родинка сильно меняет свой размер. Если в течение недели родинка сначала сильно увеличилась, а потом уменьшилась, то это является достаточным поводом для того, чтобы отложить все неотложные дела и посетить врача. При этом специалисты рекомендуют обращаться к медикам при первых же подозрениях, чтобы как можно раньше начать лечение, конечно, если оно будет необходимо.

Ещё одним признаком опасной родинки может быть её неравномерная окраска. Если родинка имеет участки разных тонов, меняет свой цвет и оттенки, то это само по себе является поводом посетить врача, чтобы установить качество такого кожного образования. Родинки, которые меняют цвет по схеме «чёрный – синий – коричневый», в большинстве случаев являются злокачественными.

Однако даже если один из перечисленных признаков был обнаружен, не стоит паниковать раньше времени и сокрушаться о том, что это рак. Довольно часто подозрения на злокачественность оказываются ложной тревогой, поэтому делать поспешные выводы не стоит. Первое, что нужно сделать при малейших подозрениях на перерождение родинки в злокачественное кожное образование – это обратиться к профильному врачу, который назначит необходимые анализы и выявит, насколько родинка является опасной. Только профессиональный медицинский подход может развеять сомнения и вовремя удалить или вылечить недоброкачественное кожное образование на зачаточной стадии.