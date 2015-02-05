Продукты, которые помогут победить хроническую усталость

Главное, разнообразить питание за счет нерафинированных продуктов и морепродуктов, при отсутствии противопоказаний хорошо употреблять цитрусовые, йодсодержащие сорта морских рыб, морской капусты, проросшую пшеницу, а также все блюда, способствующие регулярной очистке кишечника.

Самый простой способ зарядить свой организм энергией, это употреблять в пищу больше железосодержащих продуктов. Железо помогает обеспечить внутренние органы кислородом.

Чтобы поддерживать работоспособность организма нужно не менее 18 мг железа в сутки. Если организму не будет хватать железа, это ощущается сразу: замедляется обмен веществ, хочется спать, появляется слабость и утомляемость.

Включите в свой рацион больше печени, морепродукты, постное мясо, горох, зеленые и листовые овощи, гранаты, апельсины и яблоки. Можно также принимать витаминные добавки с большим содержанием железа.

Если приток энергии необходим срочно, лучше всего подойдет пища, богатая углеводами. Это могут быть свежие фрукты, порция каши или отварного картофеля с хлебом.

Однако для обеспечения высокой работоспособности в течение длительного периода необходим взвешенный подход к составлению рациона. К полезным углеводам следует добавлять полезные белки и жиры. Каша с отварным мясом или фруктовый салат плюс йогурт - отличный пример сочетания углеводной и белковой пищи.

Прекрасным продуктом для повышения работоспособности являются орехи. Они содержат большое количество полезных белков и ненасыщенных жирных кислот и смогут обеспечить организм энергией на длительный срок.

Однако не стоит забывать, что орехи отличаются высокой калорийностью и употреблять их следует в небольших количества. Очень полезны также подсолнечные и тыквенные семечки.

Ещё одним простым, но очень действенным способом повысить работоспособность и улучшить самочувствие является употребление в пищу продуктов и напитков, богатых витамином С, который регулирует синтез специального вещества карнитина, помогающему нашему организму сжигать запасы жиров для обеспечения энергией.

Больше всего витамина С находится в шиповнике, смородине, овощах и фруктах. При его недостатке можно принимать аптечные витаминные препараты.