В Одессе открылась уникальная бактериологическая лаборатория

Централизованную бактериологическую лабораторию, аналогов которой нет на юге Украины, открыло сегодня горуправление здравоохранения на улице Пастера в Одессе.

«Оборудование, которым оснащена лаборатория, позволяет осуществлять анализы практически всех известных групп бактерий, - заявила в ходе торжественной церемонии заведующая медучреждением Эвелина ПОЛЫВЯНАЯ. – Кроме того, специалисты смогут внедрять новые методы исследований, а также разграничить виды исследований на кишечные, капельные, санитарную бактериологию и иммунологию».

По словам начальника горуправления здравоохранения Елены ЯКИМЕНКО, «только на закупку оборудования и медпрепаратов из городского бюджета выделено 1 млн. грн.»

Вице-мэр Одессы Татьяна ФИДИРКО отметила, что «проведение анализов по направлениям врачей специалисты новой лаборатории будут осуществлять бесплатно».