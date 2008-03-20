В Украине открывается еще одно фармпроизводство, соответствующее GMP

В конце марта в Украине откроется еще одно фармацевтическое предприятие, построенное по международным стандартам.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор Научно-производственного онкологического и кардиологического центра "Макс-Велл" Владимир БУГАЙЧУК.

По его словам, Украина уже несколько лет идет по пути внедрения в фармакологическое производство мировых стандартов качества GMP (good manufactured practice), соответствующие украинские стандарты были приняты еще в 2001 году.

"К сожалению, пока что процесс перехода к правилам GMP в Украине протекает медленно. Мы надеемся, что наше предприятие подтолкнет фармацевтическую отрасль к новому этапу развития - внедрению мировых стандартов качества и применению новейших технологий при изготовлении лекарственных препаратов", - подчеркнул В.БУГАЙЧУК.

Он напомнил, что мировой стандарт GMP включает в себя достаточно обширный ряд показателей, которым в обязательном порядке должны соответствовать фармацевтические предприятия. Для реализации лекарственных препаратов на территории ЕС и США соответствие такому стандарту обязательно.

В свою очередь директор по качеству Ирина МИХАЙЛИЧЕНКО рассказала, что в Украине на сегодня уже существует ряд предприятий, которые получили сертификат соответствия правилам GMP на отдельные участки производства, однако "Макс-Велл" открывает единственное производство, которое с момента проектирования строилось с соблюдением всех норм и правил этого стандарта.

"Многоуровневый контроль качества охватывает все стадии производственного процесса - от выбора поставщиков сырья и материалов для будущих лекарственных препаратов, надлежащего надзора за каждой технологической операцией до поставок готовой продукции потребителю", - отметила она.

"За год был возведен целый комплекс производственных подразделений, которые служат одной цели - выпуску высококачественной фармацевтической продукции. Это Центр фармацевтических разработок, лаборатории отдела контроля качества, валидационная лаборатория, метрологическая лаборатория, три производственных цеха по выпуску таблеток, капсул, суппозиториев, мазей, инъекционных растворов во флаконах, пренаполненных шприцов, а также ряд вспомогательных подразделений", - подчеркнула И.МИХАЙЛИЧЕНКО.