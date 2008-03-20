Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в ближайшие 5 лет выделит на реализацию своих программ $ 150 миллионов
Системные проблемы, которые на сегодняшний день существуют в Украине, можно победить только путем системного подхода... Главные задачи - определение философии, создание команды и обеспечение стабильного финансирования...
Благотворительный фонд «Развитие Украины» намерен в ближайшие 5 лет на реализацию своих программ выделить 150 млн. долл.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе обнародования отчета деятельности фонда за 2007 год заявил его президент, народный депутат от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ.
Кроме того, он сообщил, что, начиная с марта, фонд становится персональным. «Я становлюсь не только президентом, но и единственным учредителем благотворительного фонда "Развитие Украины», - сказал Р.АХМЕТОВ.
Он подчеркнул, что системные проблемы, которые на сегодняшний день существуют в Украине, можно победить только путем системного подхода. «Поэтому благотворительностью я буду заниматься всегда», - сказал Р.АХМЕТОВ.
По его словам, главной задачей для него является определение философии фонда, создание команды и обеспечение стабильного финансирования.