В Украине будет создана Онкологическая ассоциация

В Украине при активной поддержке Израиля будет создана Онкологическая ассоциация.

Это - первый шаг в реализации международного социального проекта «Израильская медицина для Украины», отметили участники пресс-конференции в УНИАН.

Украинская онкологическая ассоциация (Ukrainian Cancer Association - UCA) будет реализовываться на базе больницы израильской онкологии LISOD в тесном сотрудничестве с Израильской онкологической ассоциацией (Israel Cancer Association - ICA), действующей с 1952 года. Цель социального проекта - повышение осведомленности украинских онкологов о современных, эффективных израильских методах лечения рака, сокращение заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний в Украине, расширение прав больных и выздоравливающих и улучшение качества их жизни.

По словам управляющего партнера LISOD Майкла Амзеля, население Украины остро нуждается в осведомленности относительно такой тяжелой болезни как рак.

«Люди обязательно должны знать о скрининге, о ранней диагностике рака. Большинство наших пациентов, к сожалению, обращаются к нам уже на поздних стадиях. Я абсолютно уверен, что если бы люди больше знали о болезни, что нужно предпринять, чтобы рано диагностировать болезнь, иногда даже самостоятельно, они бы дольше жили. Или бы даже излечились полностью. Мировая статистика показывает, что в Израиле, других странах Европы, ранняя диагностика и скрининг спасают жизни людей. Мы приняли решение создать некоммерческую государственную организацию - Украинскую онкологическую ассоциацию, которая будет приравниваться к Израильской онкологической ассоциации. Мы ведем подготовительные работы и надеемся, что другие компании, присоединятся к нашей ассоциации. Мы будем инициировать программы, направленные на раннюю диагностику, повышение осведомленности населения Украины о раке», - сказал Амзель.

Представитель Израильской онкологической ассоциации, главный онколог Северного округа Израиля, профессор Авраам Кутен подчеркнул, что одной из главных целей деятельности Украинской онкологической ассоциации станет профилактика онкологических заболеваний.

«Одним из важных результатов работы Израильской онкологической ассоциации стало снижение количества курящих людей с более 45% до 28%. Это очень значительное снижение, потому что около 30% онкологических заболеваний обусловлены курением. Гораздо эффективнее, экономически целесообразно провести профилактику рака, нежели лечить его. Даже, если он выявлен на раннем этапе», - сказал Кутен.

Он также отметил, что деятельность Онкологической ассоциации основана исключительно на работе волонтеров.

«Мы продвигаем предоставление социальных услуг онкобольным, которых нет в клиниках. Для общества это является очень важным моментом. Такая деятельность получает огромную поддержку со стороны израильтян. Они делают пожертвования в ассоциацию. Также эта организация помогает молодым исследователям в сфере рака. Дает начальные деньги для их исследовательских работ», - отметил Кутен.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковски подчеркнул, что у Израиля особенные отношения с Украиной.

«Для нас Украина – один из самых важных партнеров в этом регионе. Мы понимаем, что сейчас Украина проходит очень непростой этап в своем развитии. Мы стараемся делиться израильским опытом в различных областях. Одной из главных является область здравоохранения. Израиль достиг существенных успехов в этой области. Мы хотим поделиться нашим опытом с Украиной, украинским народом. Мы проводим курсы для психологов Украины, чтобы дать профессионалам знания для работы с людьми. Наши специалисты консультируют работу мобильных амбулаторий в зоне АТО. Проводим работу в повышении квалификации медсестер, начинаем сотрудничество в области центра по реабилитации. Есть также целый ряд проектов, которые мы будем развивать. Мы очень рады развить сотрудничество еще и в области борьбы с раком. Это очень хорошая инициатива. В Израиле эта ассоциация очень активна. Ее опыт работы может быть применен в Украине», - отметил посол Израиля.