Кабмин готов выплачивать компенсацию за операции по протезированию бойцов АТО за рубежом
14:20, 04 февраля 2015Страна
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Кабинет министров Украины готов выплачивать из государственного бюджета компенсацию в размере до 609 тыс. грн за операцию по протезированию бойцов АТО за рубежом
Сложное протезирование не проводится в Украине
Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.
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"Ситуация, мягко говоря, сложная, потому что есть очень много ребят, которые потеряли конечности, и сложное протезирование, которое не проводится в Украине. Сегодня принимаем решение и предусматриваем по этому постановлению возможность денежной выплаты на сложное протезирование за рубежом. Максимальная сумма такой выплаты - 609 тыс. грн на одну конечность", - сказал он.
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