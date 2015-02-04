Кабмин готов выплачивать компенсацию за операции по протезированию бойцов АТО за рубежом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.

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"Ситуация, мягко говоря, сложная, потому что есть очень много ребят, которые потеряли конечности, и сложное протезирование, которое не проводится в Украине. Сегодня принимаем решение и предусматриваем по этому постановлению возможность денежной выплаты на сложное протезирование за рубежом. Максимальная сумма такой выплаты - 609 тыс. грн на одну конечность", - сказал он.