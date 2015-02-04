На лечении за рубежом находится 25 тяжело раненных украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил и.о. начальника пресс-центра Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнёв.

Он сообщил, что пятеро военных проходят лечения в Германии, пятеро – в Израиле, по три – в США и Латвии, шестеро – в Литве, двое - в Великобритании и один – в Эстонии.

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Селезнёв также отметил, что на сегодняшний день на лечении и контроле в заведениях здравоохранения Министерства обороны Украины находится 458 военнослужащих ВСУ и других воинских формирований, которые были ранены в ходе проведения АТО.

«Из них 10 человек находятся в тяжелом состоянии», - сообщил он.

Селезнёв также отметил, что воинские части, которые выполняют задачи по назначению в зоне АТО, обеспечены лекарственными средствами на 85%, медицинской техникой – на 90%, индивидуальными средствами медицинской защиты – на 100%.