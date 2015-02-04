Квиташвили должен отчитаться о результатах своей работы - депутаты

Народные депутаты, члены фракции «Блок Петра Порошенко» Петр Юрчишин, Николай Кучер, Александр Домбровский, Алексей Порошенко, Руслан Демчак, Юрий Македон, Иван Спорыш и Иван Мельничук направили коллективное обращение в адрес министра здравоохранения Александра Квиташвили.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе "Блока Петра Порошенко".

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По словам нардепов, за последнее время к ним поступило немало обращений от избирателей, которые обеспокоены результатами реформирования системы здравоохранения в регионе. Как известно, Винницкая область является одной из трех областей, которые были определены для участия в пилотном проекте по реформированию системы здравоохранения. Согласно Закону, этот проект предусматривал внедрение изменений в течение 2011-2014 годов, а с 31 декабря 2014 года он потерял свою силу.

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По мнению депутатов, сегодня необходимо проинформировать жителей Винницкой области о результатах выполнения проекта, так как вполне возможно, что он будет продолжен, а в регионе оценивают такую инициативу неоднозначно.

Именно поэтому мажоритарщики от области обратились в Минздрав с просьбой изложить позицию в отношении результатов и качественной оценки проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве в соответствии с Законом.