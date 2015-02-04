Квиташвили должен отчитаться о результатах своей работы - депутаты
По словам нардепов, за последнее время к ним поступило немало обращений от избирателей, которые обеспокоены результатами реформирования системы здравоохранения
Народные депутаты, члены фракции «Блок Петра Порошенко» Петр Юрчишин, Николай Кучер, Александр Домбровский, Алексей Порошенко, Руслан Демчак, Юрий Македон, Иван Спорыш и Иван Мельничук направили коллективное обращение в адрес министра здравоохранения Александра Квиташвили.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе "Блока Петра Порошенко".
Читайте такжеКвиташвили предлагает решить проблему с медициной в сельской местности
По словам нардепов, за последнее время к ним поступило немало обращений от избирателей, которые обеспокоены результатами реформирования системы здравоохранения в регионе. Как известно, Винницкая область является одной из трех областей, которые были определены для участия в пилотном проекте по реформированию системы здравоохранения. Согласно Закону, этот проект предусматривал внедрение изменений в течение 2011-2014 годов, а с 31 декабря 2014 года он потерял свою силу.
Читайте такжеДолжен быть переходный период к страховой медицине - депутат
По мнению депутатов, сегодня необходимо проинформировать жителей Винницкой области о результатах выполнения проекта, так как вполне возможно, что он будет продолжен, а в регионе оценивают такую инициативу неоднозначно.
Именно поэтому мажоритарщики от области обратились в Минздрав с просьбой изложить позицию в отношении результатов и качественной оценки проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве в соответствии с Законом.