Гуманитарный штаб Ахметова будет помогать жителям Дебальцево

Гуманитарный штаб Рината Ахметова выражает готовность помогать мирным жителям Дебальцево.

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штаба Рината Ахметова, в городе осталось много детей, стариков, женщин, инвалидов, которые оказались в критической ситуации. Более 10 дней мирные люди постоянно подвергаются массовым обстрелам, отсутствуют вода и электричество, нет мобильной связи и возможности связаться с внешним миром.

Понимая всю сложность гуманитарной ситуации на прифронтовых территориях, Гуманитарный штаб, по решению Рината Ахметова, 22 января запустил программу оказания помощи городам на линии огня. Уже 26 января в Дебальцево были доставлены 3 000 продуктовых наборов, предназначенных для мирных жителей. Силами волонтеров все пакеты с благотворительной помощью были розданы в течение недели. В феврале мы планируем доставить еще 4500 продуктовых наборов. Мы будем стараться доставлять столько, сколько будет необходимо для спасения мирных горожан.

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Гуманитарный штаб Рината Ахметова также готов оказать адресную помощь на лечение или медикаменты. Для этого в случае, если мирный житель или ребенок ранен или тяжело болен, необходимо обратиться на горячую линию Штаба по бесплатному номеру 0 800 509 001 или по адресу электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua .

Гуманитарный штаб Рината Ахметова также присоединяется к обращению команды Донбасс SOS в адрес правительства Украины, миссий ОБСЕ и ООН. Участники военных действий на Донбассе должны немедленно и без всяких условий начать придерживаться положений международного гуманитарного права и прав человека (Гаагской, Женевской и Европейской конвенций), в соответствии с которыми договориться о прекращении обстрелов жилых районов, о гуманитарном перемирии, обеспечить доставку гуманитарной помощи гуманиатрными миссиями, организациями и волонтерами, а также обеспечить безопасность ее получателям.

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Штаб готов координировать свои действия с другими органами и структурами, международными и общественными организациями и волонтерами, которые помогают мирному населению Дебальцево и других населенных пунктов.