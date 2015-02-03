На Донбассе необходимо создать коридоры для эвакуации детей

Как передает корреспондент УНИАН, на этом Кулеба сказал во время брифинга в парламенте.

Он отметил, что на востоке Украины сложилась критическая ситуация.

“Я, как уполномоченный президента Украины по правам ребенка, обращаюсь ко всем международным организациям, в первую очередь к ОБСЕ и Комитету ООН по правам ребенка, с просьбой принять все безотлагательные меры для прекращения вооруженного конфликта на востоке Украины, от которого гибнут украинские дети”, - сказал он.

“Мы просим приложить дипломатические усилия для прекращения огня и способствовать созданию гуманитарных коридоров для эвакуации семей с детьми”, - отметил Кулеба.

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Он заметил, что на Донбассе ежедневно фиксируются факты дерзкого нарушения боевиками прав детей.

“Лишь на протяжении текущего года, буквально за месяц, было убито уже более 10 украинских детей”, - добавил уполномоченный.

По словам Кулебы, на сегодняшний день выезда из зоны АТО ожидают несколько тысяч семей с детьми, и для их размещения в других регионах уже подготовленно более 15 тысяч мест.

В свою очередь, народный депутат от “Блока Петра Порошенко”, уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко отметила, что в зоне АТО чрезвычайно сложной остается ситуация на линии столкновения, в первую очередь с вывозом детей.

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“Наиболее сложной остается ситуация на Дебальцевском направлении. И сегодня украинская власть делает все для того, чтобы спасти детей и вывезти их из-под “Градов”, - сказала депутат.

Она отметила, что вместе с Кулебой по поручению президента готовит специальную встречу представителей украинской власти с представителями всех международных миссий, в частности, Международного комитета Красного Креста, ООН, ОБСЕ, ЮНИСЕФ, Представительства ЕС в Украине, чтобы донести до них информацию, что Украина нуждается в помощи в вывозе детей из зоны АТО.

“Боевики не дают возможности создать необходимый гуманитарный коридор для того, чтобы мы могли вывезти детей, не подвергая их опасности”, - сказала Геращенко.

Кроме того, по ее словам, планируется обратиться к Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины для того, чтобы во время будущей встречи членов группы в Минске одной из ключевых и приоритетных тем стал вывоз гражданского населения и, в первую очередь, детей.