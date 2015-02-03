За вчерашний день из Дебальцево, Авдеевки и Светлодарска вывезли 156 человек

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в городах Донецкой области, которые на протяжении последних дней подвергаются постоянному обстрелу со стороны террористов, продолжаются мероприятия по вывозу людей из опасной зоны.

Всего с 28 января по 2 февраля из городов Авдеевка, Дебальцево и Светлодарск вывезены 2 тыс. 341 чел., в том числе 630 детей и 60 чел., которые не могут самостоятельно передвигаться.

За вчерашний день в Киев было отправлено 118 чел., из которых 27 детей. В целом на протяжении двух дней в столицу прибыл 191 чел., из которых 45 детей.

Всего на протяжении последних двух дней организовано перемещение по железной дороге – 211 чел., а также по автодорогам (в пределах области) – 48 чел.

Для встречи людей, которые вывозятся из опасной зоны, подразделениями ГСЧС развернуты пункты встречи на железнодорожных вокзалах в городах Славянск и Константиновка, где предоставляется информационная, медицинская и другие виды помощи, а также психологическая поддержка. Перемещенные лица бесплатно обеспечиваются билетами для проезда в пределах Украины.

Кроме того, продолжается работа по доставке гуманитарной помощи населению в города Донецкой области. Вчера в город Родинское доставлены 4 тонны гуманитарной помощи.