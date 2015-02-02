Осторожно: террористы маскируют взрывчатку в детские игрушки, коробки из-под конфет

Премьер-министр Арсений Яценюк поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям проинформировать население об использовании террористами взрывчатки в детских игрушках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил во время выездного заседания Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям сегодня в Запорожье.

"До чего эти уроды дошли - в детских игрушках маскируют взрывчатку", - сказал Яценюк, продемонстрировав соответствующие снимки.

Такие взрывные устройства, замаскированные под детские игрушки, книжки, коробки из-под конфет, пачки от сигарет или бутылки из-под газированной воды, по словам премьер-министра, находили в Славянске (Донецкая область), Лисичанске (Луганская область) и других городах на востоке.

Яценюк поручил ГСЧС широко проинформировать население во всех областях о возможной угрозе, а также о правилах поведения с подобными потенциально опасными предметами.

“Особая задача - это информирование населения... За вами - меры, чтобы обезвредить, и широкое информирование населения по всем областям”, - сказал он.