За сутки в зоне АТО 30 бойцов получили ранения
14:15, 02 февраля 2015Страна
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Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко
За сутки в зоне АТО погибли 5 военных, 30 получили ранения / Фото: УНИАН
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли 5 украинских военнослужащих, 30 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
"За прошедшие сутки в результате боевых противостояний мы потеряли 5 наших военнослужащих, еще 30 получили ранения разной степени", - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, ранее и.о. пресс-секретаря Генштаба Вооруженных сил Владислав Селезнев сообщал, что за прошедшие сутки получили ранения 29 человек.
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