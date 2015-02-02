Маска для лица из хурмы очистит и подтянет кожу

Мякоть хурмы измельчить. Добавить по 1 столовой ложке сметаны и растительного масла, немного муки или крахмала для того, чтобы смесь стала густой. Все перемешать и нанести на лицо и шею тонким слоем.

Оставить на 20-30 минут. Смыть теплой водой. Потом ополоснуть холодной водой. Нанести любой крем.

Можно делать такие маски дома 2-3 раза в неделю.

Для очищения очень чувствительной кожи ежедневно можно пользоваться смесью из сметаны, желтка и коньяка. Все это взять в равных количествах. Только готовить заранее не следует