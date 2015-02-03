Причины женского алкоголизма

09:46, 03 февраля 2015
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Трудоголизм, повышенное чувство ответственность, напряженный рабочий график... Частые стрессовые ситуации в личной жизни и на работе...

Фото: УНИАН

Причины женского алкоголизма 

1. Частые стрессовые ситуации в личной жизни и на работе. 

2. Трудоголизм, повышенное чувство ответственность, напряженный рабочий график. 

3. Одиночество и нехватка общения, не налаженная личная жизнь, сложности в общении, которые легко решаются при помощи алкоголя. 

4. Отсутствие семьи и невозможность родить ребенка. 

5. Слишком дружная "алкогольная" компания или отношения с мужчиной-алкоголиком. 

6. Разочарование в собственных успехах, чувство ненужности, невозможность достигнуть поставленных целей. 

7. Генетическая предрасположенность. 

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