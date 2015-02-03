Причины женского алкоголизма
09:46, 03 февраля 2015Страна
257
Трудоголизм, повышенное чувство ответственность, напряженный рабочий график... Частые стрессовые ситуации в личной жизни и на работе...
Фото: УНИАН
Причины женского алкоголизма
1. Частые стрессовые ситуации в личной жизни и на работе.
2. Трудоголизм, повышенное чувство ответственность, напряженный рабочий график.
3. Одиночество и нехватка общения, не налаженная личная жизнь, сложности в общении, которые легко решаются при помощи алкоголя.
4. Отсутствие семьи и невозможность родить ребенка.
5. Слишком дружная "алкогольная" компания или отношения с мужчиной-алкоголиком.
6. Разочарование в собственных успехах, чувство ненужности, невозможность достигнуть поставленных целей.
7. Генетическая предрасположенность.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter