Причины женского алкоголизма

1. Частые стрессовые ситуации в личной жизни и на работе.

2. Трудоголизм, повышенное чувство ответственность, напряженный рабочий график.

3. Одиночество и нехватка общения, не налаженная личная жизнь, сложности в общении, которые легко решаются при помощи алкоголя.

4. Отсутствие семьи и невозможность родить ребенка.

5. Слишком дружная "алкогольная" компания или отношения с мужчиной-алкоголиком.

6. Разочарование в собственных успехах, чувство ненужности, невозможность достигнуть поставленных целей.

7. Генетическая предрасположенность.