Интеллектуалы предпочитают овощи

Исследование, проведенное британскими учеными, доказывает, что дети имеющие более высокие показатели интеллекта в дальнейшем чаще становятся вегетарианцами. Исследователи не в состоянии объяснить с чем связаны более высокие показатели интеллекта у любителей овощей, однако предполагают, что богатая витаминами диета повышает мозговую активность. Также данным исследования, приверженность к вегетарианству снижает риск сердечных заболеваний и склонности к чрезмерной полноте. Ученые проверили 8179 человек, тесты на интеллект которых были проведены в 1970 году. Так, большая часть тех, кто показал высокие результаты в последствии предпочла овощную диету.