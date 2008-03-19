Самый простой и эффективный метод чистки печени в домашних условиях

За 3 дня до очищения печени переходите преимущественно на растительную пищу. Полезны соки свекольный и яблочный. В день выполнения чистки очень полезно больше пить тёплой, даже горячей жидкости. С утра оденьтесь потеплее, а во второй половине дня на правый бок приложите грелку (с горячей водой, электрогрелку и т.п.). Держать её несколько часов, чтобы печень как следует прогрелась. Когда почувствуете, что правый бок достаточно сильно разогрет (часам к 20) необходимо выпить 100-200 гр. растительного масла (лучше всего оливковое), подогретого до температуры тела, но чем теплее, тем лучше. Важно сделать это на пустой или почти пустой желудок , потому что так масло подействует сильнее. К тому же, при сильно заполненном желудке масло может и "не полезть". (однако за 3-4 часа до приёма масла можно нормально поесть - пища растительная). Пить масло можно небольшими порциями (чтобы не тошнило) и немного запивать приятным напитком. Ещё большего желчегонного эффекта можно добиться, если пить масло вперемешку с лимонным соком (можно заменить лимонной кислотой). Сильный кислый вкус усиливает выделение желчи. Если у Вас нет хорошего масла или Вам не под силу выпить его, то можно воспользоваться сорбитом или сернокислой магнезией (спросите в аптеке). И то и другое берётся по 1-2 столовые ложки, размешивается в стакане минеральной воды и выпивается за 2 приёма с интервалом в 15-20 минут. Затем можно ложиться или садиться и отдыхать. Грелка при этом находится на правом боку. Через 2-3 часа после приёма масла, возможно и позже, начнётся извержение камней и нечистот (возможно это случится утром). Это выразится в мощном послаблении, и Вы сможете увидеть всё "добро", нажитое с помощью неправильного образа жизни.

Лучше, если первая еда после чистки печени будет состоять из большого количества свежевыжатого сока, который дополнительно очистит печень (свекольный, яблочный, морковный). После получения слабительного эффекта, грелку лучше подержать ещё какое-то время. Количество процедур определите сами, но желательно делать их до тех пор, пока печень не прекратит выбрасывать грязь. Можно проделать чистку 2, 3 и более раз, с интервалом в 1-2 дня. Иногда рекомендуют делать тюбаж раз в неделю или месяц для профилактики.

Предостережение. Возможно, что некоторые камни не выйдут из печени сразу, а лишь изменят свое положение, вы почувствуете - об этом известит боль. Тогда следует повторить очистительную процедуру с точным соблюдением всех рекомендаций. Возможно, одно из желчегонных средств (сорбит, магнезия, масло) не подействовало, тогда замените его другим. Если вы имеете серьезные заболевания печени, то перед процедурой очистки обязательно посоветуйтесь с врачом.