В лаке для волос обнаружили вредные бактерии

Японские исследователи "Международного журнала систематической и эволюционной микробиологии" /"International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology"/ открыли новую разновидность бактерий, которые могут находиться в лаке для волос. Обнаруженная учёными микробактерия hatanonis загрязняет лак для волос, при этом её рост невозможно остановить при обработке косметического продукта. Бактерия была названа в честь доктора Казунори Хатано, который долгое время изучал действие микроорганизмов такого рода.

Химики также нашли в лаке разновидность этой бактерии - микробактерию oxydans, которую ранее идентифицировали в молоке, сыре, говядине, яйцах и даже в крови пациентов с лейкемией. При анализе генома нового микроорганизма эксперты надеются в дальнейшем определить степень опасности этих бактерий для человеческого организма, поскольку было установлено, что заражение hatanonis может навредить здоровью.

ami-tass.ru