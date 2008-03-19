В Киеве впервые за последние несколько лет уменьшилось количество инфарктников

В Киеве – впервые за последние несколько лет - уменьшилось количество больных с острым инфарктом миокарда.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Национального Совета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины Николай ПОЛИЩУК.

Он заметил, что до 2006 года в Киеве наблюдался рост случаев острых инфарктов миокарда. “А уже в 2007 их уменьшилось на 11,25 %. Это дало возможность сэкономить бюджету здравоохранения 6,3 миллионов гривен. Эта сумма равняется, например, годовому бюджету Киевской больницы скорой помощи", – говорит М.Полищук.

Существенное снижение показателей количества случаев острого инфаркта миокарда, М.Полищук связывает со вступлением в действие с июля 2006 года Закона Украины “О мероприятиях по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения”. “Главным индикатором влияния курения на общество является показатель сердечно-сосудистых болезней, в частности инфарктов и сердечных приступов. То, что люди хотя бы частично перестали курить в общественных местах – ресторанах, кафе и тому подобное, сразу же положительно отобразилось на здоровье киевлян", – считает М.Полищук.

Он выразил обеспокоенность тем, что Кабинет министров до сих пор не принял общегосударственной программы относительно предотвращения вредного влияния табака на здоровье населения. “Табак в нашей стране - самый дешевый в Европе. Это предопределяет его широкое потребление малообеспеченными слоями населения и украинской молодежью. Если сравнивать со странами ЕС, сигареты у нас дешевле приблизительно на 5 евро. Следовательно, из Украины в Европу и Россию распространяется табачная контрабанда", – отметил М.Полищук.

Одним из важных факторов, которые бы помогли решить эту проблему, по мнению М.Полищука, есть поднятие акцизной ставки на табачные изделия в Украине - по меньшей мере, на 20-30 % (плюс ежегодный учет инфляции).