Боль в мышцах - сигнал о нарушении во всех системах организма

Сегодня чуть ли не каждый жалуется на боль в спине, постоянную или временную. Почему она возникает? Медики, проведя исследование пяти тысяч лиц с болью в спине, дали такой ответ: в 80% случаев боль возникает в результате отсутствия динамической работы мышц и только в 20% случаев из-за травмы или болезни.

К сожалению, большинство людей не уделяет внимания боли в спине, которая время от времени мешает, но как бы не наносит серьезных проблем. До поры, до времени. Потому что нарушения в мускульной системе вызывают цепь изменений в других органах и системах. Если мышцы слабо функционируют, сначала в них уменьшается количество белка, потом миоглобина - кислородного резерва (организм прекращает их выработку, ведь они не нужны). Мышцы становятся вялыми, слабыми. Спустя некоторое время такие же изменения происходят и в сердечной мышце.

В случае недостаточного напряжения мышц уменьшается поток тонизирующих импульсов к внутренним органам и к центральной нервной системе.

Негативные изменения в мышцах вызывают разрушительные процессы и в костях. Они получают недостаточное количество кальция, кроме того, происходит гибель остеобласта - молодых, первичных клеток, из них образуется костная ткань, вместо этого накапливаются остеокласт - клетки-разрушители, в результате чего костная ткань теряет свою прочность. Дегенеративные изменения поражают и суставы: откладываются соли, вызывая возникновение артритов.

Малоподвижность может повлечь нарушение водно-солевого баланса организма. Это угрожает выбросом кальция в кровь в большом количестве и отложением его на стенках сосудов, а следовательно, развитием атеросклероза. Выделение кальция в большом количестве через мочевыводящую систему приводит к возникновению мочекаменной болезни. Усиленное выведение этого вещества из организма уменьшает прочность скелета, предопределяет развитие кариеса зубов, снижает силу мускульного сокращения. В разрушительный процесс втягивается и нервная система. Тормозится передача нервных импульсов, ухудшаются память и координация движений, снижается адаптационная функция.

Нарушения в мышцах вызывают нарушение липидного обмена, в результате чего происходит отложение жира в тканях. Из-за ограниченной подвижности мышц грудной клетки ослабляются дыхательные мышцы, нарушается процесс газообмена в легких.

Это далеко не полный перечень изменений, которые происходят практически во всех важнейших системах организма, вызывая целый комплекс болезней. Среди них ишемическая болезнь сердца, инсульт, ожирение и болезни обмена веществ, в частности моче- и желчнокаменная болезни, заболевание кишечника, разные хронические болезни и тому подобное.

С приходом цивилизации стал изменяться и образ жизни человека. Мы двигаемся мало и не можем обеспечить нормальный ход всех процессов организма. Между тем на протяжении суток мышцы должны выполнить определенную амплитуду движения с определенным напряжением. Если мы на протяжении целого дня будем щелкать пальцами по клавиатуре компьютера или топтаться на кухне возле плиты, крутить руль авто – этого будет недостаточно для тренировки мышц. Потому нам, людям ХХІ века, занятия физическими упражнениями (любыми) так же необходимые для обеспечения здоровья, как полноценная еда и чистый воздух. Изберите, что для вас более предпочтительно - бег рысцой, утренняя зарядка, тренажерный зал, танцевальный кружок, плавание в бассейне или любая другая регулярная физическая нагрузка - это лучшая "пилюля" для бодрости, нормализации всех процессов организма, как физических, так и психических, в любом возрасте.