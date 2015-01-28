Реальные результаты медицинской реформы будут ощутимы до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили сообщил во время пресс-конференции в Виннице.

«Реальные результаты реформы - визуальные - должны быть начиная с лета до конца текущего года. Это период, в течение которого мы, как потребители, уже должны увидеть результат первых шагов реформы», - сказал министр.

В то же время он отметил, что реформа - это процесс, который постоянно продолжается и предусматривает развитие. «Это не значит ломать то, что было, и начинать строить заново - реформа предусматривает развитие. Вследствие реформы должны улучшиться и такие показатели, как продолжительность жизни, смертность детей, материнская смертность - это параметры, которые должны улучшиться, но вы не увидите через год - на это нужно до 10 лет», - сказал Квиташвили.

По его мнению, в пилотных областях (Винницкая, Днепропетровская, Донецкая и Киев - УНИАН) уже сделано многое. «Процентов 70 трудных решений уже принято. В то же время необходимо откорректировать то, что, возможно, было сделано не только неправильно, но не сработало. Опыт областей, которые являются пилотными - он огромный и то, что уже наработано, необходимо сделать в других регионах. Почему пилоты не дали 100%? Потому что не было главной составляющей - финансовой свободы, не произвола, а именно свободной финансовой деятельности больниц», - сказал министр.

По его словам, реформой также предусмотрено географическое разделение - есть больницы третьего, второго и первого уровней.

«Это то, что было в области наработано и этот опыт мы будем использовать. Иначе организация здравоохранения в Украине - невозможна», - резюмировал Квиташвили.

Как сообщал УНИАН, с 2011 года был запущен пилотный проект по реформированию системы здравоохранения. В рамках медицинской реформы предусматривались изменения в работе первичной медицины, экстренной медицины, введение медицинского страхования, сокращение количества медучреждений и открытие амбулаторий семейной медицины. Проект реализуется в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве.