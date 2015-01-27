Около 500 тыс. детей остаются на оккупированных территориях Донбасса

Около 500 тысяч детей остаются на оккупированных территориях Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге уполномоченный президента Украины по вопросам прав ребенка Николай Кулеба.

"По нашим подсчетам, остается около 500 тыс. детей на оккупированных территориях.... Сегодня мы считали территории, где идет вооруженный конфликт, где каждый день взрываются снаряды на освобожденных территориях - это (там находится) около 4 тыс. детей", - сказал Кулеба, подчеркнув, что это приблизительные подсчеты.