Верховная Рада запретила внешнюю рекламу алкоголя и табака
16:51, 18 марта 2008Страна
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"За" 425 народных депутатов из 448
Верховная Рада Украины запретила внешнюю рекламу алкоголя и табака.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» в целом проголосовали 425 народных депутатов из 448, зарегистрированных в зале.
Законом запрещается реклама табачных изделий, алкогольных и слабоалкогольных напитков не только в средствах внутренней рекламы, рекламе на транспорте, на первых и последних страницах обложек журналов, радио, телевидении, кроме регламентом отведенного времени и специальных выставочных мероприятий, но и на средствах внешней рекламы.
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