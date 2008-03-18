В Одессе открыт первый государственный центр для ВИЧ-положительных детей

В Одессе сегодня открыт первый государственный центр для ВИЧ-положительных детей и молодежи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, в открытии центра принял участие министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

Он сообщил, что это первое государственное учреждение, хотя есть опыт функционирования 12 центров дневного пребывания ВИЧ-положительных детей Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ.

Министр отметил, что открытие центра имеет важное значение на общегосударственном уровне, в то же время, вызывает обеспокоенность самая высокая в Украине динамика распространения ВИЧ-инфекции в Одесском регионе. В Одесской области на протяжении 2006 года ВИЧ-инфицированные женщины родили 321 ребенка, в 2007 году – 478.

Ю.ПАВЛЕНКО призвал общественность сплотиться вокруг ВИЧ-положительных детей, поскольку они более всего нуждаются в поддержке и помощи.

«Мы все должны формировать толерантное отношение к детям, которые живут с ВИЧ, – отметил министр. – Мы должны заботиться о счастливом детстве каждого малыша, независимо от цвета кожи или его диагноза и тому подобного».

«Не только Одесса, но и вся Украина должна повернуться лицом к ВИЧ-положительным людям», – подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, создание государством центра в Одессе является началом развития сети подобных учреждений по всей Украине. Уже в ближайшее время в разных регионах страны будут открыты еще 5 таких центров.

*** По официальным данным Министерства здравоохранения Украины, в течение 2007 года в Украине зарегистрированы свыше 17,5 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. По сравнению с 2006 годом, уровень прироста новых случаев ВИЧ-инфекции составлял 9,9%.