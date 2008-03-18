Синдром сухого глаза

На протяжении последних 15-20 лет человечество столкнулось с таким новым видом зрительной нагрузки, как работа за компьютером. Соответственно возникли и жалобы пациентов, которые часто работают за компьютером. Такие же проблемы возникли еще несколько десятилетий назад, когда появились телевизоры. Раньше, скажем 100 лет назад, таких проблем вообще не было.

Но, учитывая то, что от прогресса нам никуда не деться, нужно предостеречь наших пациентов, которые уже имеют определенные проблемы со зрением, и тех, кто еще их не имеет, но проводит достаточно много времени за компьютером.

Существует так называемый компьютерный синдром, который заключается в том, что абсолютно здоровый человек, который работает за компьютером более чем 2 часа в сутки, со временем жалуется на определенный дискомфорт органов зрения, - сухость глаз, ухудшение остроты зрения, невозможность сфокусировать зрение, расплывчатость изображения на мониторе. Офтальмологи длительное время изучали все эти жалобы и пришли к выводу, что каждый работающий за компьютером должен запомнить несколько правил.

Насыщенность цветов и контрастность на компьютере должны быть не максимальными, а средними. Насыщенность вызывает значительную перегрузку зрительных функций, коры головного мозга во время переработки той информации, что человек видит на мониторе.

Чем более дорогой монитор, тем больше пригодный к использованию и тем меньше вредит глазам.

Нужно делать перерывы в работе за компьютером. Они должны быть по 10-15 минут каждые 40 минут. Отдых заключается в том, чтобы смотреть вдаль. Глаза не отдыхают, если вы от монитора переходите к телевизору или к чтению книжки.

Также важно предостеречь тех, кто раньше не пользовался компьютером и не имел таких значительных зрительных нагрузок. Перед тем как купить компьютер или устроиться на работу, где постоянно им будете пользоваться, посетите офтальмолога и определите остроту своего зрения. В дальнейшем это облегчит работу врача, если вы придете к нему с жалобами.

В случае работы за компьютером очень много глазных заболеваний могут заостряться. И задача врача в этом случае заключается в том, чтобы различить, действительно это офтальмологическое заболевание, которое возникло и заострилось в результате работы за компьютером, или компьютерный синдром.

Можно пользоваться такими препаратами, как “Офтагель”, “Искусственные слезы”. В норме человек мигает веками и тем самым увлажняет глаза значительно чаще, чем когда он смотрит в монитор. Для этого и нужно увлажнение глаз с помощью капель. Постоянное напряженное всматривание в монитор влечет синдром сухого глаза.