Сладкая пища - польза или вред?

Пищевые привычки закладываются в раннем детстве. Учитывая то, сколько сейчас сладких изделий, приготовленных на основе рафинированного сахара, употребляют наши дети, можно сделать вывод, что и в будущем они будут любить сладкое. Не будет ли от этого горькой их жизнь? Рафинированный сахар (сахароза) принадлежит к углеводам, которые дают организму тепло и силу. Однако именно в нем ни витаминов, ни микроэлементов, ни солей нет, потому что они отошли в процессе переработки сахарной свеклы. Поэтому насыщенный сахаром, но бедный биоактивными веществами рацион негативно отражается на росте и развитии подрастающего организма.

Здесь уместно высказывание Парацельса: "Все является ядом, и все является лекарством. Только доза делает вещество и ядом, и лекарством". Когда человек употребляет избыток сладкого, то поджелудочная железа вынуждена усиленно работать, производя большее количество гормона инсулина, чтобы уменьшить (нормализовать) уровень сахара в крови и помочь ему дойти до каждой клетки. Такая длительная стимуляция истощает этот орган, и его способность производить естественный инсулин ухудшается, то есть развивается сахарный диабет, и приходится вводить инсулины.

Но если сладкая пища непрерывно поступает в организм, то и этот инсулин не может помочь усвоению глюкозы. Тогда печень сгущает ее в капельки жира, которые изо дня в день откладываются по всему телу. Так нарастает ожирение, которое, в свою очередь, является риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Ученые исследовали: в тех странах, где уровень смертности от болезней сердца и сосудов наивысший (285 на 100000 население), сахара (рафинированного) употребляют в среднем 118-136 г в сутки, где самый низкий (28 на 100000) - 36 г (желтого, нерафинированного).

Бывает, что человек (ребенок) не поест своевременно, а инсулина в организме есть много, тогда резко снижается уровень сахара в крови и наступает кислородное голодание, к которому особенно чувствительные клетки мозга. Такое состояние называется гипогликемией. Скрыта гликемия у детей опасна тем, что может повлечь ряд невротичных нарушений. Дети становятся неуправляемыми, агрессивными, может быть задержка умственного развития. На фоне гипогликемии возможно развитие многих заболеваний, в частности хронической усталости, депрессии, аллергии, нарушения пищеварения, наркомании, алкоголизма, привычка курения, асоциального поведения.

Кроме того, рафинированный сахар - враг зубов, потому что во время его контакта с кислотой образуются колонии микроорганизмов, которые растворяют эмаль, с чего и начинается кариес.

Поэтому, чтобы сладкая конфета не превратилась для наших детей на горькую "пилюлю" - множество болезней и преждевременную смерть, нужно пересмотреть пищевой рацион, свести к минимуму употребление рафинированных углеводов (рафинированного сахара, белой муки, в которой так же нет биологически активных веществ). Заменить их могут овощи, фрукты, молочные продукты, рыба, желтый сахар.