”Торакально-абдоминальная хирургия у детей”

В г. Киев, ул. Черновола, 28/1, 20-21 марта состоится научно-практическая конференция с международным участием “Торакально-абдоминальная хирургия у детей” Организаторы: Ассоциация детских хирургов Украины. Национальный медицинский университет им. О.О. Богомольца Минздрава Украины. Украинская детская специализирована больница “Охматдет” ул. Черновола, 28/1, г. Киев, 01135. Тел. (044) 236-59-06, 483-22-80 Приглашены к участию: представители России, Беларуси, Польши, Франции, Германии, Австрии, Литвы, Латвии, Эстонии, Минздрава и АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники соответствующей профессии, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter