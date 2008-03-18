Темные круги под глазами

Темные круги вокруг глаз – это довольно распространенная проблема. Они могут являться признаком заболеваний сердечно-сосудистой системы, печени, почек, щитовидной железы, гиповитаминоза, анемии. Но они могут быть и анатомической особенностью строения орбитальной области.

Существует несколько средств народной медицины, которые помогут избавиться от этой проблемы.

Средство 1. Вам потребуется половиной стакана кипятка залить одну чайную ложку листьев шалфея.

Средство следует настоять в течение пятнадцати минут, а по истечении этого времени процедить.

Половину полученного настоя следует остудить, а другую половину, напротив, подогреть.

Попеременно прикладывайте к векам тампоны, смоченные в горячем и холодном настое.

Такую процедуру нужно проводить перед сном, а после ее проведения кожу следует смазать кремом.

Настой шалфея можно заменить отваром ромашки и петрушки.

Средство 2. Необходимо отварить в мундире картофелину, после того, как она станет теплой, ее следует разрезать напополам и приложить к глазам на тридцать-сорок минут.

Средство 3. Помогает и накладывание на глаза листьев перечной мяты.

Средство 4. Можно в две чистые хлопчатобумажные тряпочки завернуть по десертной ложке свежего творога.

Такие компрессы следует прикладывать к глазам на десять-пятнадцать минут.

Средство 5. Для приготовления этого средства вам потребуется одним стаканом кипятка залить одну столовую ложку цветков васильков, после чего средство нужно настаивать в течение двадцати минут.

По истечении этого времени настой нужно процедить.

Тампоны, смоченные в теплом настое, следует накладывать на глаза на пятнадцать-двадцать минут, а по истечении этого времени на кожу следует нанести питательный крем.