В Николаеве открылся Центр профилактики и лечения СПИДа

В церемонии открытия Николаевского областного центра профилактики и лечения СПИДа принял участие посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Посольства США в Украине, в своем выступлении У.ТЕЙЛОР сосредоточил внимание на том, чего можно добиться, когда правительства объединяют усилия ради общего блага. Отмечалось также, что обновленная клиника поможет сокращать распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в области путем проведения лабораторных анализов и разъяснительной работы, а также будет предоставлять лечение тем, кто уже инфицирован вирусом.

“За последние шесть месяцев Офис оборонного сотрудничества Посольства США в Украине предоставил более 175 тысяч долларов на ремонт двух этажей здания, в том числе дверей, окон, пола, электрической проводки, водопроводных труб и пр. В то же время, местная власть предоставила такую же сумму на ремонт крыши, канализации и обустройство придомовой территории”, - заметили в пресс-службе Посольства США в Украине.